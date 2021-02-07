Украинская актриса одна вышла на защиту телеканала против разъяренной толпы радикалов

Вечером 6 февраля под офисом телеканала «Наш», которым владеет украинский политик Евгений Мураев, снова выступали украинские радикалы во главе с одиозным Евгением Карасем. Они требовали, чтобы телеканал закрыли из-за его пророссийской позиции и тем самым он пополнил список уже запрещенных «112», NewsOne и Zik. На защиту канала пришла популярная актриса, заслуженный деятель искусств Украины, руководитель киевского театра «Браво» Любовь Титаренко. Она в одиночку противостояла разъяренной толпе. Эксперт комиссии по СМИ ОП РФ, блогер Вадим Манукян специально для ФАН побеседовал с актрисой, чтобы узнать о причине, которая ее побудила в одиночку выйти к радикалам.

— Любовь Викторовна, расскажите, пожалуйста, что вас побудило выйти в одиночку к разъяренной толпе радикалов, которые требовали закрытия телеканала «Наш»?

— Я пришла, потому что понимала, что должна прийти. Если не я, то кто? Устала я от этой безысходности, от этой черноты, очень тяжело сегодня нам. У нас закрывают целые телеканалы. Не нравятся им руководители. Правовая система совершенно бездействует! Только через суд можно было доказать, имеет ли право вещать это телевидение или нет. В любом демократическом государстве должен работать закон!

— Как вас встретили радикалы? Они не ожидали, что вы выйдете в одиночку против них?

— Они кричали. Орали и визжали. Толкали меня. У меня пытались снять косынку и уцепиться за волосы. Сорвали сережку и поцарапали мне шею. Услышала от радикалов в свой адрес отборный мат и оскорбления. Они обвиняли меня в том, что, оказывается, это из-за меня идет война в Донбассе и потерян Крым. Радикалы вспомнили мне в укор телемост Россия — Украина «Надо поговорить», в котором я принимала участие. И как всегда, услышала сакраментальное: чемодан, вокзал... И конечно, было традиционное «ганьба» («позор». — Прим. ФАН). Но для меня это слово прозвучало словно аплодисменты и крики «браво!». Если бы я от этих людей услышала похвалу и одобрение, я подумала бы, что просто сбилась с пути. Я хотела до них донести, что пора прекращать войну в Донбассе. И возвращать всех по домам. У меня не было цели пробиться к лидеру этих радикалов Евгению Карасю, но оказалась с ним лицом к лицу. Я просто хотела, чтобы меня услышали другие люди, которые напуганы этими радикалами! Я хотела показать, что не нужно их бояться!

— Как вы относитесь к закрытию Зеленским оппозиционных телеканалов «112», NewsOne и Zik?

— К закрытию телеканалов отношусь с отвращением! Это грубейшее нарушение! Конец свободе слова! Зеленский — трус! Он, избранный 73% граждан Украины, предал и обманул наши ожидания! Каналы ведут борьбу. Эти журналисты, по сути, сделали его президентом, а он с ними так поступил. Думаю, это ему отзовется. Нельзя лишать журналистов работы! Закрытые телеканалы очень популярны в народе! Люди гудят. История с телеканалом «Наш» тоже отозвалась в людях, он особенно любим! Он является площадкой настоящей демократии, где всем сторонам дают слово! Это команда! Возглавляет его украинский политик Евгений Мураев. Таких людей на Украине сегодня ждут, и им верят.

— Что бы вы хотели изменить в своей родной Украине, чтобы она снова стала милым домом для каждого украинца?

— Хотелось бы, чтобы все наши политики ради мира забыли про свой эгоизм, ради страны и людей. Чтобы они поняли, что мир и экономика — это главное. Чтобы не было раскола из-за языка и религии. Чтобы в школах детей учили прекрасному и давали глубокие знания. Хотелось бы, чтобы между нами воцарился мир! Мы славяне, и должны жить в уважении и любви! Помогать и поддерживать, а не разжигать ненависть. Я в своей стране хочу жить достойно! Говорить на родном русском языке! Я верю в Бога!

— А о чем вы мечтаете?

— Я мечтаю однажды проснуться и услышать, что между Украиной и Россией больше нет преград и мы снова живем в гармонии и согласии друг с другом!