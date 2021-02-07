Число прибывших в Судан эфиопских беженцев превысило 67 тысяч человек

Хартум, 7 февраля. Комиссия по делам беженцев отметила в ежедневном отчете, что количество вынужденных переселенцев, прибывших на территорию Судана из Эфиопии, достигло 67 245 человек. Об этом сообщает издание Al Mashhad Al Sudani.

Уже вчера, 6 февраля 2021 года, центр приема граждан соседнего государства в новом лагере Танидеба временно приостановил свою деятельность в связи с большим наплывом жителей из приграничного региона Тыграй, где продолжаются боестолкновения.

Суданские власти отмечают, что расселение эфиопских беженцев продолжится после того, как будут проведены соответствующие работы по увеличению мест размещения и обеспечению необходимой инфраструктуры.

Согласно последнему отчету комиссии, на сегодняшний день только на контрольно-пропускном пункте Хамдаит находятся порядка 27 939 вынужденных переселенцев, ожидающих распределения в лагеря постоянного пребывания. Какая ситуация на втором КПП — Лудги — не сообщается.

Тыграйцы начали пересекать границу Судана с начала ноября 2020 года. Первое время их было не так много, но уже к концу минувшего года поток стремительно усилился. Большая часть эфиопских беженцев сейчас сконцентрирована в провинциях Гедареф и Кассала. В первой располагаются два крупнейших лагеря — Ум-Ракуба и недавно построенный Танидеба.

Поток переселенцев связан с продолжением вооруженного конфликта между силами федерального правительства Эфиопии, поддерживающими премьер-министра страны Абия Ахмеда Али, и подразделениями Народного фронта освобождения Тыграй (НФОТ).

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что Хартум продолжает активную подготовку к большому наплыву беженцев с территории соседнего государства.