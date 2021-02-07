Экс-глава Украины Кравчук оценил ситуацию в Донбассе

Киев, 7 февраля. Бывший президент Незалежной Леонид Кравчук прокомментировал ход урегулирования гражданского конфликта на юго-востоке страны.

По его словам, ситуация складывается самым неудачным образом. В Донбассе нарушаются все существующие договоренности.

«Я бы действовал зеркально: на каждый выстрел отвечать выстрелом. Не надо выдумывать, что это — провокация или не провокация. Выстрел есть выстрел», — сказал он.

Ранее Кравчук отреагировал на заявление глав ДНР и ЛНР о присоединении к России. По его мнению, подобные высказывания только обострят и без того непростую ситуацию в регионе. Кроме того, политик отметил, что у Украины не остается возможности для урегулирования гражданского конфликта дипломатическим путем, сообщило Федеральное агентство новостей.