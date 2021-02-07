Власти ЦАР обвинили вооруженные группировки в нарушении условий Хартумского мира

Банги, 7 февраля. Премьер-министр ЦАР Фирмен Нгребада в годовщину подписания Хартумского соглашения заявил, что власти республики продемонстрировали готовность выполнять взятые на себя обязательства, в отличие от некоторых участников соглашения.

Глава правительства Центральноафриканской Республики напомнил, что подписанный при поддержке российских дипломатов документ воплотил надежду народа на продвижение к миру и дальнейшему развитию страны.

Однако реализация Хартумского соглашения замедлилась, несмотря на усилия правительства. Причиной этого является активизация ряда участников договора: «Возвращение, восстановление, реабилитация» (3R), «Союз за мир в Центральноафриканской Республике» (UPC), «Центральноафриканское патриотическое движение» (MPC), «Антибалака» и движение «Революция справедливости» (RJ SAYO).

Эти вооруженные группировки вошли в сколоченную экс-президентом ЦАР Франсуа Бозизе «Коалицию патриотов за перемены» (CPC). Боевики попытались сорвать прошедшие 27 декабря прошлого года выборы.

Благодаря тренировкам под руководством российских инструкторов армия ЦАР (FACA) обеспечила безопасное проведение голосования, однако радикалы CPC продолжили атаковать населенные пункты страны, грабить население и устраивать засады на отряды ВС республики и миротворцев ООН.

Действия бандитов исключили любую возможность переговоров. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера при полной поддержке народа заявил, что спецоперация против CPC продолжится до полной победы правительственных сил.

При этом глава государства подтвердил готовность вести диалог с оппозицией, которая не запятнала себя грабежами и убийствами центральноафриканцев. Премьер-министр республики также отметил, что власти будут работать над оживлением взаимодействия с вооруженными группировками, оставшимися верными Хартумскому соглашению.