Канцлер Австрии выразил готовность привиться вакциной «Спутник V»

Вена, 7 февраля. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что готов привиться вакциной «Спутник V», произведенной в России.

В интервью немецкой газете Die Welt политик сообщил, что готов наладить производство препарата в Австрии, если он будет допущен в Европу. По словам Курца, показатели по заболеваемости остаются высокими, но Австрия постепенно начинает снимать ограничения.

Австрийский канцлер одобрил идею главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен обеспечить весь Евросоюз вакциной, но проблема в том, что вопрос допуска вакцины в ЕС чересчур затянут бюрократическими вопросами. Сам Курц готов поставить себе вакцину, произведенную в Китае или России, если ее допустят специалисты.

«В случае с вакцинами речь идет исключительно об эффективности, надежности и быстром доступе, а не о геополитической борьбе», — рассказал политик.

Австрия хочет получить как можно больше надежной вакцины от коронавируса, и не важно, в какой стране она была разработана, заявил Себастьян Курц. Он добавил, что Вене и Москве нужно продолжать диалог, несмотря на имеющиеся разногласия.

Ранее бывший российский сенатор Франц Клинцевич заявил, что вакцина «Спутник V» очень востребована и в ближайшее время сможет покрыть 50% от мировой потребности в препаратах от коронавируса.