Американские исследователи научили искусственный интеллект игре на пианино

Вашингтон, 7 февраля. Специалисты из Вашингтонского университета в США с помощью машинного обучения создали систему под названием Audeo, способную сыграть на пианино.

Алгоритм научился воссоздавать музыку, используя только визуальные сигналы. Для этого ему понадобилось видео без звука, снятое сверху над клавишами. Во время тестирования Audeo приложения для распознавания музыки правильно идентифицировали мелодии примерно в 86% случаев.

Искусственный интеллект следует определенному порядку действий, декодируя происходящее на видео, а затем переводя это в музыку. В первую очередь Audeo необходимо понять, какие клавиши нажимаются в каждом кадре, чтобы затем сделать временную диаграмму. Впоследствии ее трансформируют в звук. Кроме того, система запоминает дополнительную информацию, например, с какой силой или как долго зажималась клавиша.

Искусственный интеллект можно многому обучить. Недавно британским исследователям удалось создать алгоритм для распознавания человеческих эмоций. В его основу легли речь, мимика, жесты и движения глаз людей.