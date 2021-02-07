Ремонтно-эвакуационная машина для ОТКР «Искандер» поступила на вооружение ЗВО

Курск, 7 февраля. Отдельный батальон общевойсковой армии ЗВО в Курской области получил на вооружение новую ремонтно-эвакуационную машину для обслуживания ОТРК «Искандер».

Пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) сообщила, что РЭМ-КС предназначена для проведения ремонтных работ, обслуживания и эвакуации колесных шасси ракетных комплексов в полевых условиях.

Ремонтно-эвакуационная машина способна производить эвакуацию неисправной техники методом буксирования, транспортирования полупогрузкой и вытаскиванием.

Спецтранспорт оснащен грузоподъемным оборудованием, краном манипулятором, электросваркой, инструментом для покраски, пайки и других видов ремонта.

Ранее сообщалось, что операторы российских оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» выполнили электронные пуски ракет по заданным условным целям в ходе учений в Бурятии.