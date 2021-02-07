Volkswagen и Opel спровоцировали серьезное ДТП в Твери

Тверь, 7 февраля. Два человека получили травмы в результате столкновения двух иномарок в Беляковском переулке в Твери.

Участниками ДТП стали Volkswagen Golf и Opel Zafira. По данным регионального УГИБДД, водитель Golf при повороте налево не предоставил преимущество другой иномарке.

В результате машины столкнулись. Травмы получил мужчина за рулем Volkswagen, а также пассажирка, находившаяся в салоне Opel. Оба водителя прошли медосвидетельствование, признаков алкогольного опьянения у них не выявили.

Ранее ФАН сообщал о массовом ДТП на трассе «Урал», где столкнулись 23 машины. Причиной стала сильная гололедица. Никто не пострадал, но водителям пришлось долго стоять в пробке, которая растянулась на три километра.