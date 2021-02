Илон Маск показал редкое фото с маленьким сыном

Лос-Анджелес, 7 февраля. Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск показал поклонникам редкое трогательное фото со своим маленьким сыном от певицы Граймс.

На снимке, который американский бизнесмен опубликовал в своем Twitter-аккаунте, Маск разговаривает по телефону, а девятимесячный мальчик в этот момент дергает отца за футболку. Кроме того, малыш на фото умилительно надул щеки и высунул язык.

The Second Last Kingdom pic.twitter.com/Je4EI88HmV