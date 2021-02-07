Илон Маск показал редкое фото с маленьким сыном

Лос-Анджелес, 7 февраля. Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск показал поклонникам редкое трогательное фото со своим маленьким сыном от певицы Граймс.

На снимке, который американский бизнесмен опубликовал в своем Twitter-аккаунте, Маск разговаривает по телефону, а девятимесячный мальчик в этот момент дергает отца за футболку. Кроме того, малыш на фото умилительно надул щеки и высунул язык.

The Second Last Kingdom pic.twitter.com/Je4EI88HmV — Elon Musk (@elonmusk) February 6, 2021

Сын Илона Маска и его возлюбленной, канадской певицы Граймс появился на свет в мае 2020 года. Мальчику дали крайне необычное имя X Æ A-12. Впоследствии родителям малыша пришлось немного изменить его, поскольку в первоначальном варианте был использован специальный символ, а это запрещено законом штата Калифорния. Теперь мальчика зовут X AE A-XII (читается примерно как «Экс Эш Эй-Твелв»).

Малыш с удивительным именем является шестым наследником Илона Маска. У бизнесмена есть пять детей от его бывшей жены Джастин Уилсон.

Илон Маск ранее заявил о намерении избавиться от всего своего имущества. Сделать это бизнесмен хочет перед переселением на Марс.