Певица Монеточка показала яркие фото с шумной свадьбы

Москва, 7 февраля. Певица Монеточка и саунд-продюсер Виктор Исаев расписались в декабре 2020 года. Фотографии с шумной свадьбы знаменитость решила показать лишь на минувшей неделе.

Свадьба 22-летней певицы прошла в лучших русских традициях. Были зажигательные танцы, чтение стихов, гости исполняли песни собственного сочинения и дарили оригинальные подарки. На праздновании бракосочетания Монеточки и Исаева были даже тамада и травести-королевы, шоу которых оценила бабушка юной артистки.

Молодоженам подарили прыжок с парашютом, двухместный велосипед, отдых на курорте, самовар, цветы и другие трогательные подарки. Монеточка несколько раз за вечер сменила образы. Воздушный и многослойный наряд уступил место элегантному платью с запахом и морской звездой на талии. Процесс подготовки к празднику Монеточка показала в личном микроблоге Instagram.

«Ох, как он корсет затянул»; «Сколько было гостей?»; «Так быстро, Лиза, а однажды плакала о том, что даже друзей у тебя нет», — отметились подписчики Монеточки в комментариях к посту.

Недавно актриса Екатерина Шпица призналась, что была вынуждена перенести свадебное торжество из-за горя, произошедшего в семье ее возлюбленного Руслана Панова.