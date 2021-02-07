Разгром Польши в «войне» с Россией ударил по имиджу НАТО

Варшава, 7 февраля. Штабные учения «Зима-2020», проведенные в Польше, как считают эксперты польского издания Onet, не должны были определить победителей и проигравших.

Известие о том, что Польша во время штабных учений «Зима-2020» всего за пять дней была разгромлена Россией, стало предметом рассуждений аналитиков разных стран. Польские эксперты из издания Onet считают, что подобные новости, на которые до сих пор не отреагировали ни Министерство обороны Польши, ни Генеральный штаб польских вооруженных сил, бьют по имиджу НАТО.

В Onet считают, что задачей штабных учений была отработка взаимодействия разных уровней командования вооруженных сил, а не выяснение победителей и побежденных. Вместо того, чтобы ясно объяснить этот факт, военное командование Польши своим молчанием позволяет распространяться вредным спекуляциям, считают аналитики польского издания.

История с военным позором Варшавы нашла отклик и в Пекине. Федеральное агентство новостей опубликовало рассуждения аналитиков китайского издания Sohu, которые назвали три причины польской катастрофы в виртуальной войне с Россией.