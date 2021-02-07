Количество выписок в России превысило число заражений коронавирусом

Москва, 7 февраля. Российские врачи выписали за последние сутки на 3836 больше людей, чем зафиксировали заражений коронавирусной инфекцией.

Медики выписали за прошедшие сутки 19 884 человека, которые выздоровели от коронавируса, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией. Показатель превысил суточное число выявленных заражений на 3836. Всего за последние сутки в России зафиксировали 16 048 случаев инфекции. Число не превышает 17 тыс. уже шестой день подряд.

Общее количество случаев коронавируса приближается к четырем миллионам и составляет 3 967 281. При этом 3,45 млн жителей в России выздоровели от инфекции за все время пандемии. Еще 434,4 тыс. находятся на лечении. Самое большое количество заражений зарегистрировали в Москве, там — 943,7 тыс. пациентов. На втором месте стоит Санкт-Петербург. В городе зафиксировали 344,8 тыс. заболевших.

До этого терапевт Екатерина Яшина рассказала об осложнениях перенесенного коронавируса в легкой форме. Бессимптомное течение болезни может быть опасным для организма.