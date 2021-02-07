Герой РФ посоветовал США учиться играть по новым правилам

Москва, 7 февраля. Американскому руководству необходимо начинать учиться по новым правилам, заявил председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Липовой.

Новый президент США Джо Байден уже начал вносить масштабные изменения во внешнюю политику страны. Он успел вернуть Вашингтон в Парижское соглашение по климату, провести телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и договориться с ним о продлении договора СНВ-III.

По словам Героя РФ, проблемой Соединенных Штатов является то, что государство «действительно выдохлось». Речь идет не только о санкционной политике против Москвы, но и о том, что Вашингтон поэтапно сдает позиции на мировой арене. В подобной ситуации граждане США не могут придумать ничего лучше, кроме как вешать ярлыки на Россию, обещая, что «русские за все заплатят».

«Эта тактика не просто уже не работает, а начинает потихоньку раздражать население и Соединенных Штатов, и стран-союзников, особенно европейцев, на сотрудничество с которыми очень надеется Байден», — подчеркнул Липовой.

Ранее Байден заявил, что бывшему американскому президенту Дональду Трампу не стоит быть посвященным в дела государства особой важности. По его словам, поведение Трампа вызывает множество вопросов. Также демократ назвал экс-главу страны «неуравновешенным».