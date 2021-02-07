Норкин остановил распаленную журналистку

Москва, 7 февраля. Популярный российский телеведущий Андрей Норкин, известный своими жесткими жестами против тех, кто вызывает провокации в эфире политического ток-шоу «Место встречи», в этот раз поставил на место украинскую журналистку Янину Лазареву, пытавшуюся закатить скандал во время передачи.

Тема выпуска была связана с закрытием президентом Украины Владимиром Зеленским телеканалов «NewsOne», «ZIK» и «112 Украина». Как известно, единственное объяснение данного поступка тысячам уволенных оттуда людей, по официальной версии Киева, связано лишь с национальной безопасностью страны. На деле же вышло так, что Украина избавилась от трех самых популярных в стране телеканалов, где открыто критиковали власть.

Янина Соколова считает, что прекратить вещание данных телеканалов нужно было намного раньше, и они, по ее словам, действительно угрожали информационному рынку Украины. Также, по мнению журналистки, «NewsOne», «ZIK» и «112 Украина» были ангажированы Россией, и тому пример — частое цитирование российских СМИ и демонстрация выступлений российского президента Владимира Путина. При этом Лазарева совершенно не жалеет своих коллег, оставшихся без работы.

Международный обозреватель ИД «Коммерсантъ» Максим Юсин попытался оспорить тезис Лазаревой, но слегка увлекся и назвал происходящее на Украине матерным словом. Также он отметил, что ни «оплот демократии» США, ни «учтивый» Лондон по поводу свободы слова и давления на журналистов ничего не сказали.

Но Янину Лазареву уже невозможно было остановить. Она уличила гостей передачи в том, что они не могут отличить свободу прессы и пропаганду. Она уверена, что закрытие трех телеканалов на Украине — не что иное, как приведение информационного поля в законное русло. Поток ее сознания остановил Норкин.