Чемпионат ВМФ России по офицерскому троеборью провели в Петербурге

Санкт-Петербург, 7 февраля. Чемпионат по зимнему офицерскому троеборью провели в рамках первого этапа спартакиады ВМФ России в Петербурге.

В сообщении Минобороны РФ говорится, что соревнования проходили в течение трех дней на нескольких спортивных объектах города. В них приняли участие более 100 спортсменов, представляющих команды флотов, а также воинских частей и организаций, непосредственно подчиненных главнокомандующему ВМФ.

Военнослужащие состязались в трех возрастных группах: до 30 лет, от 30 до 40 лет и старше 40 лет. Соревнования включали в себя стрельбу из штатного оружия, плавание на различные дистанции, а также лыжные гонки.

По итогам соревнований победителями в командном зачете стали спортсмены Северного флота, второе место заняла команда Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия», а на третьем месте расположилась сборная Балтийского флота.

Отмечается, что в ходе чемпионата 14 военнослужащих ВМФ России выполнили норматив на звание мастера спорта, еще трое стали кандидатами в мастера спорта.

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