Два человека сгорели заживо в бане под Нижним Новгородом

Нижний Новгород, 7 февраля. Обгорелые трупы двух мужчин обнаружили при тушении пожара в городе Павлове Нижегородской области. О ЧП сообщили в региональном главке МЧС.

Трагедия произошла на улице Белинского. В МЧС сообщение поступило рано утром в 07:35. Площадь пожара составила 20 кв. метров. После тушения здания спасатели обнаружили внутри тела двух погибших. Одному из них было 33 года, второму 28 лет. Обстоятельства и причины возникновения пожара уточняются.

Ранее ФАН сообщал о крупном пожаре на складе лакокрасочных материалов на Варшавском шоссе в Москве. Огонь бушевал на площади 1 тыс. кв. метров. Пламя тушили более 90 сотрудников МЧС, были задействованы вертолеты. В результате ЧП никто не пострадал.