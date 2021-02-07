Российский подводный беспилотник «Посейдон» пройдет испытания в 2021 году

Москва, 7 февраля. Минобороны РФ заявил о выходе «на финишную прямую» тяжелой ракеты «Сармат» и беспилотного подводного комплекса «Посейдон».

Новые российские системы вооружений начнут испытания уже в этом году, сообщает источник «Известий» в российском оборонном ведомстве. Стоит отметить, что «Посейдон» и «Сармат» — уникальные разработки, не имеющие аналогов, о чем ранее заявлял президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собрании.

Впервые «Посейдон» представили общественности в марте 2018 года. Сейчас для системы завершается постройка опытно-экспериментального носителя «Белгород», который будет протестирован в этом году. Кроме того, 2021 год ознаменует спуск на воду корабля-носителя нового комплекса «Хабаровск».

В то же время работы по межконтинентальной баллистической ракете (МБР) РС-28 «Сармат» также планируется завершить в скором времени — отечественную новинку в Минобороны намерены протестировать в 2021 году. Отметим, «Сармат» призван заменить межконтинентальную ракету тяжелого класса РС-20В «Воевода», состоящую на вооружении двух дивизий РВСН.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что к лету 2022 года Россия завершит работы по строительству береговой базы ядерных беспилотных подводных аппаратов «Посейдон» (оружия «Судного дня»).