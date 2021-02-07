Российские и японские моллюски используют раковину в качестве оружия

Токио, 7 февраля. Как минимум два вида моллюсков вооружаются своей раковиной. Они обитают на территории России и Японии, рассказали специалисты из Университета Хоккайдо.

Обороняться и прятаться в собственной раковине способны брюхоногие моллюски. К «воинственным» улиткам относят обитающих в Российской Федерации Karaftohelix selskii и Японии Karaftohelix gainesi. Механизм самообороны моллюски выработали самостоятельно, заявили специалисты Университета Хоккайдо.

Паразитирующего на моллюсках планктона обнаружили во льдах Арктики. Существо имеет плоскую форму голову и относится к виду крошечных «монстров». Их обнаружили в 2014 году в ходе экспедиции и назвали Monstrillopsis planifrons.