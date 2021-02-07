Биологи из США превратили плавники рыбки данио в подобие человеческих конечностей

Вашингтон, 7 февраля. Молекулярные биологи из США превратили плавники рыбки данио-рерио в человекоподобные конечности, при этом изменив структуру всего одного из двух генов.

Эти гены отвечают за управление программой роста конечностей эмбриона, сообщили в пресс-службе Гарвардского университета со ссылкой на статью в американском научном журнале Cell. По словам ученых, они не предполагали, что единственная мутация приведет к формированию абсолютно новых костей и суставов в плавнике рыбы.

«На Земле сегодня существует свыше 30 тыс. рыб, ни одна из которых не обладает подобными вариациями генов, из-за чего открытие данных мутаций столь сильно удивило нас», — подчеркнул биолог Брент Хокинс.

Ученые назвали эту разновидность рыбок «рефаимами» по аналогии с мифическими гигантами из библейских легенд. Они выяснили, что к подобной трансформации конечностей у рыбок привела точечная мутация в одном из двух генов, waslb и vav2.

Международная команда ученых выяснила редкие модификации в генах, которые провоцируют задержку в развитии. Эффективным средством против этой болезни может быть человеческая сперма.