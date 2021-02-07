Желто-голубой галстук Байдена привел украинцев в восторг

Вашингтон, 7 февраля. Переехавший из Украины в российский Крым блогер Тамир Шейх рассказал о галстуке президента США Джо Байдена, который привел Киев в восторг.

В ходе одного из недавних выступлений американский лидер появился в галстуке цветов флага Украины: желтом и голубом. Как считает блогер, таким образом президент США выразил поддержку Незалежной.

«Я думаю, сейчас все украинские патриотические ресурсы должны эту новость разместить на первых страницах и в заглавных различных роликах», — иронично отметил Тамир Шейх.

По мнению блогера, такой «победой» должна гордиться вся Украина, главное — не заглядывать в платежки за коммунальные услуги и газ, иначе настроение рискует резко испортиться.

Ранее стало известно, что власти США выделят деньги Украине на исследование геев. На эти средства Америка потратит почти 400 тысяч долларов.