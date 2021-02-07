Женщина на Peugeot спровоцировала крупное ДТП на трассе М-11 под Тверью

Тверь, 7 февраля. Иномарка Peugeot протаранила металлический отбойник на трассе М-11 «Нева» в Тверской области. За рулем иномарки была женщина, она получила травму головы.

По данным регионального УГИБДД, инцидент произошел в районе 358-го километра трассы в Бологовском районе. У пострадавшей диагностировали черепно-мозговую травму. По предварительной информации, машину занесло, когда водитель слишком резко нажала на педаль тормоза.

Ранее ФАН сообщал, как можно безопасно водить на скользкой дороге, и чего нельзя делать при заносе. Самая большая ошибка — именно резкое торможение. При потере управления следует рулить по направлению заноса и не нажимать на педали.