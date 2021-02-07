Служба безопасности Украины начала проверку в отношении экс-главреда «Украина.ру»

Киев, 7 февраля. Бывшего главного редактора издания «Украина.ру» Алену Березовскую начала проверять Служба безопасности Украины (СБУ) из-за интервью с депутатом Верховной рады Виктором Медведчуком.

Пресс-служба СБУ сообщила, что результаты проверки будут обнародованы отдельно от оценки ее действий. Березовская взяла интервью у лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь» для российского телеканала RT. Во время беседы она поинтересовалась, не считает ли Медведчук, что для граждан Украины было бы лучше присоединиться к России.