Служба безопасности Украины начала проверку в отношении экс-главреда «Украина.ру»

Киев, 7 февраля. Бывшего главного редактора издания «Украина.ру» Алену Березовскую начала проверять Служба безопасности Украины (СБУ) из-за интервью с депутатом Верховной рады Виктором Медведчуком.
Пресс-служба СБУ сообщила, что результаты проверки будут обнародованы отдельно от оценки ее действий. Березовская взяла интервью у лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь» для российского телеканала RT. Во время беседы она поинтересовалась, не считает ли Медведчук, что для граждан Украины было бы лучше присоединиться к России.
«Вот за это интервью с Медведчуком, СБУ проверяет мои высказывания и действия», — сообщила она в социальных сетях.
Ранее однопартиец Медведчука Илья Кива заявил, что лидеру ОПЗЖ запретили посещать Российскую Федерацию.