Стоянов предрек триумфальное возвращение Ефремова в профессию после тюрьмы

Москва, 7 февраля. Актер Михаил Ефремов, осужденный по делу о смертельном ДТП, будет невероятно востребован в профессии после освобождения, считает звезда шоу «Городок» Юрий Стоянов.

Актер, отбывающий наказание в колонии в Белгородской области, говорил, что «закончился артист Ефремов». Стоянов не верит этому высказыванию своего коллеги.

«Убежден: когда бы он ни вернулся, это возвращение будет триумфальным», — заявил звезда шоу «Городок».

По мнению артиста, на карьере Ефремова никак не скажется то, что его долго не было в кадре. Стоянов убежден, что актер станет еще более востребованным, чем был до тюрьмы.

«Будут снимать много, успех будет большой. Только бы Миша продержался», — сказал он в интервью «Собеседнику».

Смертельная авария с участием Михаила Ефремова произошла в июне 2020 года. Внедорожник, за рулем которого находился артист в нетрезвом виде, вылетел на встречную полосу в центре Москвы и протаранил фургон Lada. Водитель отечественного автомобиля Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице.

Ранее стало известно, что Михаила Ефремова этапировали из колонии в столицу. Осужденного актера доставили в Москву для участия в следственных действиях.