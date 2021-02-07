Генри Кавилл не будет играть Супермена в продолжении «Шазама»

Лос-Анджелес, 7 февраля. Британский актер Генри Кавилл не появится в роли Супермена в продолжении фильма «Шазам». Ситуацию прокомментировал режиссер сиквела Дэвид Ф. Сандберг.

Неподтвержденные сообщения о том, что Кавилл сыграет «человека из стали» в продолжении «Шазама» ходили давно. И вот журналу Variety стало известно, что актера не будет в сиквеле.

Сандберг не смог ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. Он пояснил, что во время работы над фильмом ситуации часто меняются. Например, во время съемок первого «Шазама» команда думала, что Кавилл будет в картине, но в итоге все ограничилось камео Супермена в исполнении дублера. Единственное, в чем уверен режиссер — это в появлении в сиквеле самого Шазама.

Генри Кавилл попал в топ-100 самых красивых мужчин планеты по итогам 2020 года. Актер занял в рейтинге пятое место.