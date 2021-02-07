Американские ученые выяснили, что медленно толстеющие люди живут дольше

Вашингтон, 7 февраля. Медленно полнеющие люди живут дольше остальных благодаря особенностям организма. К такому выводу пришли американские ученые.

Специалисты из Университета штата Огайо, Мичиганского университета и Института демографии Общества Макса Планка провели исследование, изучив истории болезни свыше 4,5 тыс. взрослых и 3,7 тыс. детей за период с 1948 по 2014 годы. Сравнение сразу двух поколений помогло выявить несколько связей между продолжительностью жизни и массой тела.

В результате исследователям удалось установить, что дольше всех срок жизни оказался у тех, кто по мере взросления постепенно набирал избыточный вес. К долгожителям также причислили тех, кто всю жизнь сохранял нормальный вес или придерживался более-менее избыточных показателей.

Кроме того, американские ученые нашли связь между похудением и старением лица. Результаты их эксперимента доказали, что после сильной потери веса лицо может выглядеть старше, поскольку внешне человек кажется усталым из-за опавших щек и запавших глазниц.