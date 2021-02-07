Олимпийская чемпионка Татьяна Тотьмянина показала фото воскресного семейного обеда

Москва, 7 февраля. Четырехкратный чемпион мира по фигурному катанию Алексей Ягудин все свободное от работы время посвящает семье: жене Татьяне Тотьмяниной и двум дочерям Елизавете и Мишель.

Супруг пригласил 39-летнюю олимпийскую чемпионку на обед в морской ресторан в центре столицы. Пара решила провести воскресный день с детьми, которых взяла с собой. Фигуристы с наследницами за время ожидания заказа успели сделать трогательное семейное фото, которое Тотьмянина опубликовала в личном микроблоге Instagram.

Олимпийские чемпионы для воскресного выхода в свет оделись непринужденно. На Тотьмяниной — светло-серый свитер и трико в тон, ее супруг наряжен в темный кардиган и фирменный шарф.

«Вам очень идет эта стрижка!»; «Замечательная семья»; «Лиза такая уже взрослая... Все вы большие молодцы», — прокомментировали публикацию подписчики.

В конце января телезрители могли порадоваться появлению Ягудина в новом шоу. Речь идет о проекте на Первом канале «Я почти знаменит», в котором участники демонстрируют свои таланты. Оценивают выступления конкурсантов фигурист Алексей Ягудин, артист балета Николай Цискаридзе и ведущая Жанна Бадоева.