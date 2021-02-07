Уругвайский футболист Гарсия найден мертвым в своем доме

Монтевидео, 7 февраля. Нападающего уругвайского клуба «Годой-Круз» Сантьяго Гарсию обнаружили в его доме без признаков жизни.

Члены футбольного клуба в прощальном сообщении на официальном портале команды называли Гарсию героем, бомбардиром и другом. Коллеги по команде выразили глубокое сожаление по поводу кончины спортсмена.

Форвард в течение нескольких лет страдал тяжелой депрессией и даже проходил лечение в психиатрических клиниках. Сотрудники правоохранительных органов Уругвая не исключают того, что Гарсия мог покончить жизнь самоубийством.

Последний матч в карьере Сантьяго Гарсии состоялся 19 декабря 2020 года, когда «Годой-Круз» проиграл «Ньюэллз Олд Бойз» со счетом 0:3.