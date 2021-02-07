Американские ученые рассказали, что влияет на частоту секса в семье

Вашингтон, 7 февраля. Открытость представительницы прекрасного пола может повлиять на частоту половых контактов с партнером, уверены ученые из Университета штата Флорида.

Эксперты провели эксперимент с участием около 300 пар, которые недавно вступили в брак. Их попросили охарактеризовать своих партнеров по разным качествам, таким как добросовестность, открытость, экстраверсия, раздражительность и доброжелательность. Вдобавок к этому, они должны были рассказать о частоте сексуальных актов и дать им оценку по семибалльной шкале.

Выяснилось, что интенсивность половой жизни может зависеть того, насколько открыта женщина, пришли к выводу специалисты. Также на продолжительность и частоту секса между молодоженами влияет доброжелательность супруги.

Ситуация, сложившаяся в стране из-за пандемии, оставила многих одиночек без регулярного секса. Психолог Марианна Абравитова ранее рассказала, почему пандемия повлияла на качество и количество секса.