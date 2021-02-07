Лидер ЛДПР призвал номинировать разработчиков «Спутника V» на Нобелевскую премию

Москва, 7 февраля. Оценить труд российских ученых из центра Гамалеи, создавших вакцину от коронавируса «Спутник V», по достоинству призвал лидер ЛДПР, член Госдумы РФ Владимир Жириновский.

Политик предложил номинировать разработчиков российского препарата против COVID-19 на Нобелевскую премию. Жириновский заявил об этом в интервью радио kp.ru.

«Если мало будет шансов на присуждение, то обязательно государственную премию 2021 года, которая присуждается и награждаются 12 июня в Кремле», — сказал лидер ЛДПР.

Отечественную вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» к концу следующей недели могут зарегистрировать в 25 странах. Информацией об этом поделился глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.