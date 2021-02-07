Канадские врачи рассказали, что происходит с человеком после смерти

Онтарио, 7 февраля. Группа медиков под руководством педиатра Сонни Дханани из детского госпиталя Восточного Онтарио в Канаде выяснила, что происходит с человеком после его смерти.

Специалисты в период с 2014 по 2018 годы вели наблюдение за 600 пациентами, госпитализированным в 20 отделений интенсивной терапии в Канаде, Чехии и Нидерландах. После их отключения от систем жизнеобеспечения врачи обнаружили, что у 14% скончавшихся спустя некоторое время фиксировались сердечные колебания.

Так, у одного из пациентов активность зарегистрировали через 4 минуты и 20 секунду после остановки сердца, однако этого было недостаточно для поддержания жизнедеятельности. Реаниматолог Джоанна Ли Харт из Медицинской школы Перельмана Пенсильванского университета предположила, что смерть представляет собой некий процесс, при котором организм продолжает бороться за жизнь, но помочь человеку практически невозможно.

Американский биолог Поль Ланц тем временем заявил, что после смерти душа человека отправляется в параллельный мир. Такой феномен он назвал «квантовой телепортацией».