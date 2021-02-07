Два баллона с пропаном вынесли из полыхающего дома в Грязях

Липецк, 7 февраля. Жилой дом загорелся по улице Куйбышева в Грязях, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

На место ЧП выехали три автоцистерны. Площадь возгорания составила 60 кв. м. Пожарным удалось предотвратить мощный взрыв: из полыхающего дома вынесли два баллона с пропаном.

Из людей никто не пострадал. Спасатели в Липецкой области устанавливают все обстоятельства и причины случившегося.

Один человек погиб во время пожара в Мурманской области, сообщал телеканал «360». Экспертиза показала, что причиной смерти мужчины стало отравление угарным газом. Также на его теле были найдены ожоги.