Нью-Йорк, 7 февраля. Уголь будет окончательно исключен из систем выработки электроэнергии в США к 2033 году, рассказали эксперты Morgan Stanley.

Управление энергетической информации США сообщило, что в ближайшие два года доля угля в производстве электричества вырастет сначала до 22%, а затем до 24%. Однако в Morgan Stanley уверены, что речь идет о временной мере из-за подорожания природного газа.

В долгосрочной перспективе, учитывая требования властей к предприятиям ограничить выбросы углерода в атмосферу, на смену твердому горючему ископаемому придут возобновляемые источники. Ожидается, что к началу следующего десятилетия на них будет приходиться 39% всей вырабатываемой на территории Соединенных Штатов энергии, а еще через пять лет показатель вырастет до 55%.

Немецкое издание Die Welt ранее сообщило о якобы намерении России стать главным поставщиком угля, когда план по переходу на возобновляемые источники энергии в мире провалится. Первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Дмитрий Ионин указал на манипулятивный характер статьи, напомнив, что РФ постепенно отказывается от угля как дорогого и вредного ресурса.