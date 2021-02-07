Украинская армия разместила бронетехнику в двух населенных пунктах в Донбассе

Луганск, 7 февраля. Военнослужащие ВСУ разместили запрещенную военную бронетехнику в населенных пунктах на линии соприкосновения в Донбассе.

Официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий сообщил, что украинская армия стянула бронетехнику в населенный пункт Луганское и село Новоалександровка.

«В зоне ответственности 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ отмечено нахождение одной БМП-2 вблизи населенного пункта Луганское», — рассказал он.

По данным Народной милиции ЛНР, в Новоалександровке украинские силовики разместили два бронетранспортера БТР-7.

Осадчий напомнил, что действия ВСУ противоречат третьему пункту дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня и контрою за его соблюдением. Документ запрещает размещать тяжелое вооружение и военную технику в населенных пунктах и их окрестностях в Донбассе.

Ранее разведка ЛНР сообщала о размещении четырех бронетранспортеров в Орехово и Золотом вблизи участка линии разведения сил и средств противоборствующих сторон.