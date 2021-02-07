Российский экономист оценил вероятность волны дефолтов после пандемии

Коронавирусный кризис может обернуться серьезными проблемами для мировой экономики. Директор Института нового общества, экономист Василий Колташов в интервью ФАН оценил вероятность волны дефолтов после пандемии.

Эксперты Института международных финансов (IIF) заявили, что мировые Центробанки беспрецедентно снижали процентные ставки в 2020 году для поддержки экономики. Как следствие, уровень мирового госдолга взлетел на 19,5 трлн долларов и достиг исторического максимума в 277 трлн.

На фоне роста долгов корпорации развернули небывалую продажу облигаций. Причем около половины прироста долгового бремени приходится на передовые экономики, в числе которых США, Великобритания, ЕС и Япония. Совокупный долг развивающихся стран в третьем квартале — 250% ВВП, у Китая — 305%, у развитых государств — 432%. Неясно, как именно они будут его сокращать в будущем без негативных последствий для экономической активности. Очевидно то, что миру грозит волна дефолтов, утверждают специалисты.

Эксперты из Международного валютного фонда (МВФ) предрекли дефолт 40% корпоративного долга, образовавшегося в крупных экономиках. В США, по подсчетам ведущего инвестбанка Goldman Sachs, ситуация стала намного хуже, чем при кризисе 2008 года.

«Мы сидим на бомбе, но пока точно не можем сказать, когда прогремит взрыв. Скорее всего, волна дефолтов накроет мир после спада пандемии и поднятия Центральными банками ключевых ставок», — рассказал эксперт Эмре Тифтик, представляющий Институт международных финансов.

В свою очередь российский экономист Василий Колташов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей оценил вероятность волны дефолтов после пандемии. Он описал несколько выходов разрешения кризиса без крайних мер.

«Почему обязательно должны быть дефолты? Я думаю, что в зависящих от Запада странах со слабой экономикой будет применена так называемая греческая модель разрешения кризиса – реструктуризация в обмен на вечную бедность. Несмотря на все страхи и ужасы, дефолта в Греции так и не случилось, но страна была зацементирована в бедности и отставании. Второй вариант разрешения кризиса применим для стран с самостоятельной администрацией – Турции, Пакистана и так далее. Он называется болезненной девальвацией — когда страна политически отказывается от долга, замораживает его либо реструктуризирует», — сказал собеседник ФАН.

По словам экономиста, есть страны, которым дефолт не грозит — Российская Федерация и Китай.

«Что касается третьего вариант разрешения кризиса без дефолта, то он наблюдается в странах, в которых все хорошо. Это, например, Россия и Китай. Вот почему у нас должен быть дефолт? Это не про эти страны. С четвертым вариантом столкнутся США, Великобритания, Франция, Германия, Япония, поскольку у них огромные государственные долги. Вот, казалось бы, кто на 200% созрел для дефолта. Но в этих странах его не будет, поскольку если они объявят дефолт, то запустят механизм падающего домино в финансовой сфере. Но вот в чем подвох: финансовая сфера как раз и управляет принятием решений в данных государствах. Она все сделала в США для того, чтобы убрать Дональда Трампа. Международному капиталу дефолт не нужен. Следовательно, он будет искать бездефолтный выход, а это — неуправляемая девальвация в виде высокой внутренней инфляции», — заявил эксперт.

Кроме того, Василий Колташов уверен, что от последствий коронавирусного кризиса больше всего пострадают так называемые развитые страны. По его мнению, за оплошность западных финансистов будут расплачиваться обычные люди.

«Вследствие этих процессов возможен рост мировых цен на продовольствие, нефть и другие товары. И мы уже это наблюдаем. Казалось бы, что мировая экономика выползает из депрессии, а нефть уже 60 долларов за баррель, а там недалеко 70 и 100. В результате произойдет падение ценности активов в странах ядра мирового капитализма по отношению к базовым товарам, которые потребляются мировой экономикой — зерно, нефть, уголь, алюминий, древесина и так далее. Дефолта не будет, но за всю безответственную политику финансистов так называемых развитых стран и их стратегию борьбы с кризисом заплатят обычные люди», — резюмировал Василий Колташов.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что меры стимулирования экономики, предложенные администрацией президента США Джо Байдена, могут привести к росту инфляции. Кроме того, в стране зарегистрировано около 10 млн безработных.