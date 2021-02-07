«Спутник V» прошел окончательный этап одобрения в Венгрии

Будапешт, 7 февраля. Национальный центр здравоохранения Венгрии окончательно одобрил российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».

Проведенное венгерскими специалистами исследования показало, что отечественный препарат полностью соответствует заявленным характеристикам. Также он продемонстрировал свое качество и подходит для введения людям, рассказал министр социальных ресурсов Венгрии Миклош Кашлер.

«Национальный центр общественного здравоохранения завершил необходимые официальные исследования вакцины «Спутник V», — заявил Кашлер в Facebook.

Таким образом власти Венгрии выдали одобрение для четырем вакцинам от коронавирусной инфекции: «Спутник V», Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca, рассказал в своем сообщении глава ведомства страны.

Российскую вакцину от COVID-19 к концу следующей недели могут одобрить в 25 странах. Сейчас он получил соответствующее разрешение в 19 государствах. Об этом рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.