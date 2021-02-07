Два человека стали жертвами ДТП в Ставропольском крае

Ставрополь, 7 февраля. Легковой автомобиль столкнулся с фурой неподалеку от Буденновска. Два человека погибли на месте, сообщили в УГИБДД по Ставропольскому краю.

Трагедия произошла на 41-м км трассы «Обход города Буденновска». Пассажиры легковушки — 63-летний мужчина и 23-летняя девушка — скончались на месте от полученных травм, вместе с ними в машине находился годовалый ребенок. В момент ДТП малыш вылетел из машины, сейчас за его жизнь борются врачи.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля превысил скоростной режим и не справился с управлением, в результате чего вылетел на полосу встречного движения и врезался в грузовик. По факту произошедшего проводится проверка.