Карина Кросс рассказала, как отношения с Ольгой Бузовой изменили Даву

Москва, 7 февраля. Блогер Карина Кросс высказалась по поводу разрыва рэпера Давида Манукяна, выступающего под псевдонимом Дава, с певицей и ведущей Ольгой Бузовой.

Когда-то Карина Кросс и Дава начинали вместе блогерскую карьеру. Девушка довольно близко общалась с рэпером и сейчас считает, что Бузова и Манукян сами виноваты в излишнем внимании к их личной жизни. Сама Карина Кросс отказалась обсуждать расставание звездной пары.

«Я не люблю, когда подобное начинается, когда люди расходятся. Но они сами выбрали такой формат, что все за ними наблюдают. Теперь логично, что люди дербанят их личную жизнь», — сказала она в интервью на YouTube-канале FAMETIME TV.

Раньше блогер придумывала и снимала короткие юмористические ролики для Давы (вайны), однако сработаться им не удалось. Между партнерами возник конфликт, разрушивший их дружбу. Дава признавался, что поступил с Кариной некрасиво.

По мнению блогера, отношения с Бузовой поменяли сознание Манукяна, и он наконец понял, чем ее обидел. Карина Кросс не исключает, что рэпер может снова сойтись с исполнительницей хита «Мало половин».

Дава признавался, что после ссоры с Кариной Кросс он впал в депрессию. Рэпер говорил, что вел себя очень эгоистично по отношению к коллеге и думал лишь о собственной карьере.