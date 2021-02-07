Госдума заявила, при каком условии РФ не подпишет мирный договор с Японией

Москва, 7 февраля. Российская Федерация не станет подписывать мирный договор, если условием будет передача Курильских островов.

Об этом рассказал первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по международным делам Дмитрий Новиков. По его словам, подписанию мирного договора препятствует позиция Токио. Японские граждане увязывают территориальные претензии вокруг Южных Курил с соглашением, отметил депутат.

«Есть результаты Второй мировой войны, в рамках этих результатов Япония потерпела поражение как сторона-агрессор», — подчеркнул Новиков.

Помимо этого, он назвал усилия Японии напрасными, а позицию Токио спекуляцией. Новиков напомнил, что в Конституции РФ есть поправки, которые усиливают защиту территориальной целостности страны.

Ранее бывший сенатор Франц Клинцевич заявил, что на вопросе принадлежности Курильских островов поставлена точка, а какой-либо речи об их передаче японской стороне не может вестись.