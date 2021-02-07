Бойцы ВСУ устроили минометный обстрел пригорода Донецка

Донецк, 7 февраля. ВСУ выпустили свыше двух десятков боеприпасов по мирным поселкам в ДНР.

Украинские силовики открыли огонь по населенным пунктам Луганское и Лозовое в пригородах Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК). По имеющейся информации, обстрелы происходили в основном с наступлением темноты. Противник открывал огонь со стороны Новомихайловки и Песок.

Порядка 12 выстрелов из АГС и РПГ были произведены в сторону Луганского, жители Лозового стали свидетелями минометного обстрела — 20 мин калибром 82 мм легли во дворах домов и на дороги. Информации о жертвах среди мирного населения не поступало.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о намерениях ВМС Украины провести учения вблизи Крымского полуострова рядом с российскими границами.