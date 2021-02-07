Селфи амурской тигрицы Елены из Хинганского заповедника покорило Интернет

Благовещенск, 7 февраля. Амурская тигрица Елена сделала селфи на фотоловушку, установленную в Хинганском заповеднике. Кадр был опубликован в его Instagram-аккаунте.

Тигрица живет в заповеднике около двух лет, изредка покидая территорию. Елену и ее брата тигра Павлика выпустили в Архаринском районе в мае 2019 года. Перед этим они находились в приморском Центре «Тигр», куда еще малышами попали в феврале 2018 года.

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