Украинский певец рассказал, как его мать откладывает пенсию на похороны вместо еды

Киев, 7 февраля. Украинский исполнитель Виктор Павлик признался, что его матери не хватает пенсии для нормального питания. Женщина мало ест и иногда позволяет себе «кусочек колбаски».

Певец пожаловался, что его мать получает всего 1,5 тысячи гривен (примерно четыре тысячи рублей). Пенсионерка отдает больше половины пенсии на оплату газа и откладывает средства на похороны. Однако женщина не берет деньги у сына. Якобы ей не на что тратить свободные средства. Мать исполнителя питается скромно.

«Она мало ест - чай, хлеб с маслом, кусочек какой-то колбаски», — поделился певец в интервью YouTube-каналу Dorotye.

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