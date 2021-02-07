Окончание ипотечной госпрограммы спровоцирует ряд проблем на рынке жилья

Москва, 7 февраля. Экономисты Антон Любич и Никита Масленников объяснили в беседе с журналистами, как отмена льгот по ипотечным кредитам в России повлияет на рынок жилья.

Госпрограмма должна завершиться в июле 2021 года, что спровоцирует рост цен на жилую недвижимость, считают эксперты. Причем это не единственная возможная проблема, передает URA.ru.

«Увеличится срок экспозиции по продаже квартир. Все это увеличит издержки застройщика», — предупреждают аналитики.

Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников уточнил, что стоимость жилья вырастет из-за сокращения спроса на новостройки. Около 70% людей, использующих ипотечные льготы, купили жилье на вторичке, уверен он. Поэтому застройщики будут сокращать ввод нового жилья и увеличивать цены. Также остается риск «долговой ловушки» для россиян, берущих жилищный кредит.

Ранее адвокат Дарья Морозова разъяснила в беседе с ФАН, в чем заключаются основные проблемы при завышении стоимости квартиры, которую покупают в ипотеку.