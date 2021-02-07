Николай Цискаридзе выразил недовольство костюмерам шоу «Танцы со звездами»

Москва, 7 февраля. Бывший премьер балета Большого театра Николай Цискаридзе стал одним из членов жюри в двенадцатом сезоне телеконкурса «Танцы со звездами». Артист недоволен работой костюмеров в шоу.

Недовольство 47-летнего хореографа вызвал образ актрисы Екатерины Гусевой в ее выступлении с профессиональным танцором Евгением Папунаишвили. Знаменитость вышла на паркет в платье с длинной полупрозрачной белой юбкой и «грузящим» верхом — голубым блестящим топом с атласной геометрической баской.

Николай Цискаридзе считает, что стилисты могли более скрупулезно подойти к подбору наряда для актрисы. С хореографической точки зрения, артист балета не нашел недостатков в выступлении пары.

«Я не до конца пока поддерживаю, как тебя представляют наши костюмеры. Мне кажется, что твоя внешность более эффектная, ее можно преподносить лучше», — заявил Цискаридзе в эфире четвертого выпуска проекта.

Недавно актриса Янина Студилина, известная по роли Полины Зеленовой в сериале «Ранетки», опубликовала пикантное видео со съемок «Танцев со звездами». Анонимный оператор запечатлел 35-летнюю знаменитость сидящей за кулисами в расшитом жемчугом и декоративными камнями ультракоротком платье.