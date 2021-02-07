Партнерша Папунаишвили по «Танцам со звездами» поддержала его после разрыва с женой

Москва, 7 февраля. Актриса Екатерина Гусева поддержала своего партнера по шоу «Танцы со звездами», хореографа Евгения Папунаишвили, который разводится с женой.

Танцор появился на публике в новом выпуске «Танцев со звездами». Папунаишвили и Гусева продемонстрировали зрителям и членам жюри новый номер. После выступления ведущий Андрей Малахов решил поддержать хореографа, который совсем недавно объявил о расставании с супругой, стилистом Салимой Бижабер.

«Вы были такой расстроенный перед началом программы, вы настоящий актер, Женя. <...> На этой неделе вы объявили о разводе с женой и так умело скрываете боль за улыбкой», — обратился к танцору телеведущий.

Папунаишвили поблагодарил Малахова и признался, что неделя у него действительно выдалась тяжелая. Хореограф постарался отвлечься от проблем и сосредоточиться на обучении Екатерины Гусевой. Актриса поддержала партнера по «Танцам со звездами» теплыми словами.

«Евгений может и рыбу научить танцевать. Мне достался самый лучший партнер и учитель», — отметила артистка.

Супруга Евгения Папунаишвили ранее раскрыла причину их расставания. Бижабер сообщила, что муж давно не хранит ей верность, но она несколько лет пыталась сберечь отношения ради дочери.