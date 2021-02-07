«Тебя становится меньше»: похудевший Дава удивил жюри «Танцев со звездами»

Москва, 7 февраля. В это воскресенье, 7 февраля, Давид Манукян, он же видеоблогер и рэпер DAVA, появился в эфире шоу «Танцы со звездами» без уже привычной ему повязки на руке. Он долгое время носил ее после того, как врачи поставили ему вывих плечевого сустава. Об этом пишет Teleprogramma.pro.

Выступая в привычном для всех образе весельчака и хулигана, DAVA неожиданно для всех поменял свое амплуа. Он исполнил откровенное и красивое танго вместе со своей партнершей Дарьей Палей.

Судьи телепроекта отметили сосредоточенность Манукяна на движениях. Они увидели в нем серьезного и даже слегка драматичного танцора.

«В жизни я не всегда веселый бываю, моменты сложные, мы все люди, все грустим», — прокомментировал свое поведения блогер.

DAVA объяснил, что после прошлого выступления паре были выставлены низкие оценки, и, восприняв это как вызов, Давид и Дарья решили доказать всем, что способны на большее.

Ранее Манукян высказывался о том, что был очень расстроен низкими оценками на «Танцах со звездами».

Стоит отметить, что после расставания со своей бывшей возлюбленной Ольгой Бузовой Манукян заметно похудел. Эта тема активно обсуждалась гостями и ведущим проекта «Танцы со звездами» Андреем Малаховым.

«Что говорит бабушка, Дава, как она вообще терпит, что тебя становится все меньше?» — поинтересовалась у участника проекта одна из членов жюри Дарья Златопольская.

Блогер ответил, что сейчас сконцентрирован на проекте и очень хочет победить.