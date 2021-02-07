Госдеп США заявил о намерении продолжать поддерживать народ Белоруссии

Вашингтон, 7 февраля. Ряд стран мира объявил воскресенье «днем солидарности с Белоруссией». Госдепартамент США выразил поддержку народу республики.

В сообщении ведомства, которое опубликовано в соцсети Twitter, сказано, что Вашингтон продолжает проявлять солидарность с белорусским народом.

«Вы демонстрируете исключительную силу и стойкость перед жестокими репрессиями. Мы вдохновлены вашим мужеством, поскольку вы выступаете за право принимать решения о будущем Белоруссии», — подчеркнули в Госдепе США.

Отмечается, что «день солидарности с Белоруссией» приурочен к полугодию, которое прошло с момента президентских выборов в августе 2020 года. За голосованием в республике последовала серия митингов.

Ранее глава Министерства внутренней безопасности США Алехандро Майоркас заявил, что орудующие на американской территории экстремистские группировки являются одной из наиболее серьезных угроз для государства.