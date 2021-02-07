Погибающих в ледяной ловушке лебедей спасли в Калининградской области

Калининград, 7 февраля. Троих вмерзших в лед лебедей спасли неравнодушные жители поселка Светлый в Калининградской области. Птицы остались на зимовку в бухте и чуть не погибли.

Подробностями операции по спасению лебедей поделились подписчики местного паблика в соцсетях. Специально для этого из Калининграда прибыла бригада сотрудников МЧС, а также эксперты из организации «Биосфера Балтики». После того как пернатых вызволили из ледяного плена, их отвезли на лечение и реабилитацию.

Ранее ФАН сообщал о спасении семейства лебедей, замерзающих на реке Великой в Псковской области. Птиц смогли отловить местные волонтеры. Взрослую самку и двоих птенцов поместили в теплицу, они чувствуют себя хорошо. Их кормят капустой, кукурузой и свежей рыбой.