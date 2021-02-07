Жюри «Танцев со звездами» выгнало из проекта первую пару в новом сезоне

Москва, 7 февраля. Жюри нового сезона шоу «Танцы со звездами» выгнало из проекта первую пару. Участники передачи выбыли в четвертом выпуске.

В новом сезоне шоу, в котором звезды танцуют с профессиональными танцорами, принимают участие рэпер Дава, певец Сергей Лазарев и актриса Екатерина Шпица. В четвертом выпуске проекта были подведены итоги зрительского голосования.

Аутсайдерами оказались актер Игорь Миркурбанов и его партнерша Дарья Шелыганова. Участники шоу постарались проводить первых выбывших с максимальной теплотой.

«Такое трогательное прощание нам устроили. Сердце разрывается», — рассказал актер.

По мнению Миркурбанова, они с партнершей продвинулись на проекте достаточно далеко. Артист признался, что ему очень обидно за Шелыганову, поскольку, на его вкус, она самая потрясающая танцовщица на шоу. Способности партнерши Миркурбанова высоко оценил и хореограф Николай Цискаридзе, который назвал ее большим открытием для жюри.

Проект «Танцы со звездами» ранее внезапно покинул актер Дмитрий Дюжев. Ведущий Андрей Малахов рассказал, что артист заболел, и теперь ему может понадобиться долговременное лечение.