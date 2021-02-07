Глюкоза вернулась в «Танцы со звездами» ради рэпера ST

Москва, 7 февраля. Поп-певица и актриса Наталья Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, участвовала в проекте «Танцы со звездами» в 2012 году. Она вернулась в шоу, чтобы поддержать рэпера ST.

В 2012 году Глюкозе удалось одержать победу в проекте, выступая в дуэте с профессиональным танцором Евгением Папунаишвили. Экс-партнер певицы по паркету участвует в нынешнем сезоне шоу, однако знаменитость навестила не его. В четвертом выпуске «Танцев со звездами» Глюкоза поделилась опытом с рэпером Александром ST Степановым.

Музыкант и автор песен выступает в команде с чемпионкой мира в 10 танцах среди профессионалов WDC Евгенией Толстой. Глюкоза явилась прямо на репетицию пары. Она сделала несколько танцевальных движений с рэпером. После короткого номера певица попросила зрителей шоу проголосовать за пару ее «фаворита» — Александра Степанова.

В четвертом выпуске «Танцев со звездами» выяснилось, что заслуженный артист РФ Дмитрий Дюжев внезапно покинул проект. О его досрочном выбывании сообщил ведущий Андрей Малахов. Фанаты обеспокоены здоровьем актера.