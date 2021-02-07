Калашникова перечислила идеальные места для занятий любовью

Москва, 7 февраля. Завсегдатая ток-шоу Анна Калашникова после череды мимолетных романов наконец обрела женское счастье. Избранником светской львицы стал банковский сотрудник и бизнесмен Иван Семенов.

Для идеального союза влюбленные должны подходить друг другу не только по интересам и взглядам на жизнь, но и в сексуальном плане, уверена Калашникова. Семенов открыл 36-летней светской львице новые горизонты в половой жизни. По ее словам, разнообразный опыт придает шарма их отношениям.

Завсегдатая ток-шоу признается: в интимные отношения с партнером она готова вступить в любом месте. Калашникова и Семенов спали в салоне автомобиля, в вертолете, на яхте, на борту самолета, на крыше, в примерочной и других «экзотических» местах. Чаще всего светской львице доводилось заниматься любовью в ночных клубах, кинотеатрах и ресторанах.

«Наверное, это тоже некая игра: спрятаться, любить друг друга и не спалиться. В этот момент ты получаешь столько эмоций!» — поделилась завсегдатая ток-шоу с «Собеседником».

Участница скандальных ток-шоу Анна Калашникова весной 2015 года впервые стала мамой. У нее родился сын Данил. Светская львица до сих пор скрывает имя отца. Недавно она решила рассказать подробнее о его внешности и роде деятельности.